فرماندار منطقه ورونژ روسیه گفت: بر اثر حمله موشکی اوکراین به این منطقه پنج غیرنظامی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ الکساندر گوسف دوشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما امروز متحمل خسارات بسیار سنگینی شدیم. پنج نفر در حمله موشکی به شهر کشته شدند. ده‌ها شهروند به دنبال درمان پزشکی بودند، اما اکثر آنها پس از دریافت مراقبت‌های پزشکی مرخص شدند.

بر اساس گزارش‌های قبلی، ۱۰ آپارتمان و حدود ۵۰ خودرو آسیب دید.

این در حالی است که ارتش اوکراین دوشنبه اعلام کرد که به یک کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی موشکی در منطقه مرزی ورونژ روسیه حمله کرد.

ستاد کل ارتش اوکراین گفت که این کارخانه «بخشی حیاتی» از صنعت دفاعی روسیه است و در حمله به آن از موشک‌های کروز هوایی استفاده کرد.

این ستاد افزود که این کارخانه برای تولید «تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده از در موشک‌ها خصوصا برای سامانه موشکی تاکتیکی اسکندر» استفاده می‌شد.

روبرت بروودی فرمانده نیرو‌های پهپادی اوکراین نیز گفت که واحد‌های تحت امر او نیز در این عملیات شرکت کردند.