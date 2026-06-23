به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در دومین جلسه هم اندیشی بررسی ابعاد اخذ عوارض از ناوگان حمل و نقل برون شهری توسط شهرداری اهواز که با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کلان‌شهر اهواز و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع ساماندهی تردد خودرو‌های سنگین که با هدف کاهش گره‌های ترافیکی، افزایش ایمنی معابر و جلوگیری از انسداد مسیر‌های اصلی، محدودیت‌های زمانی و مکانی برای تردد ناوگان سنگین در نظر گرفته شده و مدیریت تردد در بخش‌هایی از شهر به‌ویژه معابر پرترافیک مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از ناوگان ورودی به اهواز از خارج استان وارد می‌شود، گفت: این خودرو‌ها ممکن است در ساعات مختلف شبانه‌روز به ورودی شهر برسند و اگر سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف تردد آنها وجود نداشته باشد، احتمال توقف یا جریمه آنها توسط پلیس و ایجاد مشکلات اجرایی برای رانندگان وجود دارد.

خسروی تأکید کرد: اجرای محدودیت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رانندگانی که از مسیر‌های طولانی به اهواز می‌رسند در ساعات غیراداری با بلاتکلیفی مواجه نشوند و امکان مدیریت تردد آنها به شکل منطقی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم هماهنگی با مراکز تولید بار و صنایع بیان کرد: لازم است برنامه نهایی مدیریت زمان و مسیر تردد از سوی پلیس راهور و شهرداری به‌صورت مشخص اعلام شود تا دستگاه‌های مرتبط بتوانند آن را به صنایع، شهرک‌های صنعتی و مراکز بار ابلاغ کنند و شرایط لازم برای تطبیق ساعات تخلیه و بارگیری با این برنامه فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اهمیت مراکز مرتبط با محصولات کشاورزی نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی، لازم است نحوه اجرای این برنامه برای مراکزی مانند سیلو‌ها نیز بررسی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

خسروی در پایان با تأکید بر آمادگی اداره‌کل راهداری برای همکاری با سایر دستگاه‌ها اظهار کرد: این اداره‌کل آماده است در چارچوب وظایف خود و با ارائه اطلاعات و اسناد حمل‌ونقل، برای اجرای دقیق و عملیاتی برنامه مدیریت تردد ناوگان سنگین در اهواز همکاری لازم را انجام دهد.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد پلیس راهور و شهرداری اهواز، مسیر‌ها و ساعات مجاز تردد را به‌صورت مکتوب به صنایع و شرکت‌های بزرگ ابلاغ کرده و موظف به رعایت این اعلام محدودیت‌ها باشند.