به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دو طرف در این نشست با بررسی مفاد یادداشت تفاهم ایران و امریکا و تلاش‌های جاری برای توقف جنگ در کل منطقه، بر ضرورت توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و خروج فوری نیرو‌های رژیم از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید کردند.

در خصوص تحولات فلسطین اشغالی، دو طرف با ابراز نگرانی از وضع جاری در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن در نتیجه تداوم حملات و تجاوزات رژیم اسراییل، بر ضرورت پای‌بندی به مفاد توافق آتش‌بس، توقف کامل حملات به غزه، ورود کمک‌های بشردوستانه به میزان کامل و کافی و جلوگیری از اقدامات افراطی در کرانه باختری و قدس شریف و احقاق حقوق ملت فلسطین و در راس ان حق بنیادین تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی تاکید کردند.

بررسی و تبادل نظر در خصوص طیف وسیعی از تحولات منطقه شامل تحولات سوریه، سودان، لیبی و مساله صحرای غربی، از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌ها در این نشست بود.

دو طرف در پایان در خصوص استمرار منظم مشورت‌ها و رایزنی‌های نزدیک دو کشور در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا توافق کردند.

شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه ایران همچنین به‌صورت جداگانه با گئورگی بوریسنکو معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه روسیه دیدار کرد.

بررسی تحولات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و امریکا و تاثیرات ان در حوزه‌های مختلف، محور اصلی این دیدار بود.