به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه گفت: بعد از برگزاری نشست کمیته عالی‌رتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در روز یک‌شنبه که تا بامداد دوشنبه ادامه داشت، گفت‌و‌گو‌های فنی برای تعیین سازوکار‌های اجرایی یادداشت تفاهم و بیانیه صادره در پایان نشست عالی‌رتبه نیز انجام و تفاهمات لازم حاصل شد.

غریب آبادی افزود: بر اساس تفاهمات حاصله، مذاکرات آتی زیر نظر کمیته عالیرتبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و نخست وزیران پاکستان و قطر انجام خواهد شد. همچنین، تصمیم گرفته شد تا چهار کارگروه خاتمه تحریم ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی، و نظارت و اجرا تشکیل شود.

رئیس هیئت مذاکرات فنی کشورمان همچنین تصریح کرد: بر اساس تفاهمات کمیته عالی رتبه و بیانیه پایانی گفت‌و‌گو‌های شب گذشته مقرر شود، یک نقطه تماس میان کشور‌های عضو یادداشت تفاهم برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان میان کشور‌های عضو و پاکستان و قطر تشکیل شود.

غریب آبادی اضافه کرد: رؤسای هیئت‌های فنی چهار کشور ضمن نظارت بر فعالیت کارگروه‌ها و دو واحد مزبور و هدایت آنها، به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در گفت‌و‌گو‌های فنی، پیگیری‌های لازم برای صدور مجوز عام فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران و همه خدمات مربوطه و همچنین تفاهمات آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیز به عمل آمد. بر همین اساس، مجوز عام برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و خدمات مربوطه از سوی طرف آمریکایی صادر و در سایت اوفک نیز منتشر شد. همچنین، قرار شد تفاهمات امضا شده درخصوص آزادی وجوه مسدودشده به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار (دو مبلغ شش میلیارد دلاری)، بلافاصله وارد مرحله اجرایی شود.