وزیر امور خارجه عمان گفت: در دیدار هیئت عالی رتبه ایرانی در مسقط گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای درباره مفاد یادداشت تفاهم، به‌ویژه مسائل مرتبط با تنگه هرمز انجام شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که در دیدار با محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای درباره مفاد یادداشت تفاهم، به‌ویژه مسائل مرتبط با تنگه هرمز، انجام شده است.

بدر البوسعیدی افزود: تأکید ما بر رعایت حقوق بین الملل و تضمین عبور امن کشتی‌ها بود.

وزیر امور خارجه عمان شامگاه دوشنبه، از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او استقبال کرد.

در این دیدار سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت.

این دیدار در چارچوب سفر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سلطنت عمان انجام شد.

دو طرف درباره روابط همکاری و حسن همجواری میان سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های توسعه آن در راستای تأمین منافع مشترک گفت‌و‌گو کردند. همچنین، دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات منطقه‌ای مورد تبادل قرار دادند.

دو طرف بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت کنونی دیپلماتیک برای حمایت از تلاش‌های صلح، تقویت روند کاهش تنش و تحکیم ثبات، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حسن همجواری تأکید کردند؛ رویکردی که به افزایش فرصت‌های تنش‌زدایی، حفظ امنیت منطقه و تضمین ایمنی کشتیرانی دریایی در تنگه هرمز و آبراه‌های بین‌المللی کمک می‌کند.