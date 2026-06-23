به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر منابع ملی کانادا با اعلام این راهبرد گفت: ما تا سال ۲۰۳۵ دو رآکتور هسته‌ای جدید خواهیم ساخت و تا سال ۲۰۴۰ ساخت پنج رآکتور را برنامه ریزی کرده ایم.

تیم هاجسون با بیان اینکه کانادا چند رآکتور جدید دیگر نیز خواهد ساخت، افزود: هدف ما این است که در کمتر از ۲۵ سال آینده تولید برق خود را دو برابر کرده و یک اقتصاد کم‌کربن ایجاد کنیم.

این راهبرد شامل هیچ بودجه جدیدی نمی‌شود، اما دولت کانادا اعلام کرده است که تا آوریل ۲۰۲۷ برنامه‌ای سیاسی را منتشر خواهد کرد که شرایط حمایت فدرال و ابزار‌های تامین مالی موجود برای پروژه‌های هسته‌ای جدید را تشریح خواهد کرد.

تقریبا ۱۳ درصد از برق کانادا از طریق انرژی هسته‌ای تولید می‌شود.

کانادا دومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان و میزبان بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم با غنای بالا در جهان است.