منابع محلی در سوریه از تجاوز زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک این کشور و بازرسی منازل در حومه جنوبی استان قنیطره خبر دادند. همزمان سازمان ملل درباره افزایش تحرکات اسرائیل در جنوب سوریه هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المیادین به نقل از منابع محلی در سوریه اعلام کرد که چهار دستگاه خودروی نظامی متعلق به ارتش اشغالگر اسرائیل به روستای «عین زیوان» واقع در حومه جنوبی القنیطره پیشروی کرده و به صورت غیر قانونی وارد این منطقه شدند.

بر اساس گزارش این منابع، نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی پس از ورود به این روستا، اقدام به انجام بازرسی در منطقه کردند.

منابع خبری روز یکشنبه این هفته نیز گزارش دادند که یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی وارد مناطقی از استان درعا سوریه شده است.

براین اساس، این واحد نظامی وارد مناطقی حدفاصل شهرک‌های عابدین و معریه در منطقه حوض یرموک در استان درعا شده و به گشت زنی پرداخته است.

رسانه‌های سوریه نیز به نقل از منابع محلی از ورود دست کم ۱۲ دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی از جمله چند دستگاه خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

تجاوزات مرزی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه طی روز‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

همزمان معاون فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه با بیان اینکه «گذار سیاسی سوریه در مرحله‌ای حساس قرار دارد»، هشدار داد: اسرائیل در جنوب سوریه فعال است.

«کلودیو کوردونه» در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و سوریه گفت: فعالیت‌های نظامی اسرائیل در جنوب سوریه از جمله اقداماتی که ناقض توافق توقف درگیری‌ها در سال ۱۹۷۴ است، ادامه دارد.