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رسانههای آمریکایی مدعی شدند که واشنگتن یک «سازوکار نظارتی» برای پایش آتشبس شکننده در لبنان ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیانان و فاکسنیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند وزیر خارجه آمریکا در تماسهایی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور لبنان درباره تقویت آتشبس و گفتوگوهای آینده گفتوگو کرده است.
به گفته این منابع، فرماندهی مرکزی آمریکا «سَنتکام» مسئول اجرای این سازوکار شده تا اطلاعات لحظهای از وضعیت میدانی لبنان ارائه دهد.
هدف این طرح، تضمین پایبندی طرفین به توقف درگیریها و جلوگیری از تنشهای جدید عنوان شده است.
همچنین گفته شده مقامات صهیونیست و لبنانی این هفته به مدت سه روز در واشنگتن حضور خواهند داشت تا مذاکرات را ادامه دهند.
دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان، ۲۳ تا ۲۵ ژوئن (دوم تا چهارم تیر) در واشنگتن برگزار میشود.