محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت: اگر به سوئیس نمی‌رفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته می‌شد.

به سوئیس نمی‌رفتیم، خون بیشتری از مسلمانان لبنان ریخته می‌شد

به سوئیس نمی‌رفتیم، خون بیشتری از مسلمانان لبنان ریخته می‌شد





به گزرش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پست منتشر شده خود نوشت: در یکی از برنامه های خوب صدا و سیما دیدم گفتند کاش فرودگاه مهرآباد را می بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود.

وی در ادامه نوشت: به آن عزیزان می گویم اگر به سوئیس نمی‌رفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته می‌شد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران با حضور در مذاکرات سوئیس با طرف‌ها و میانجی‌های پاکستانی و قطری رایزنی کرد.