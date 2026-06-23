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محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت: اگر به سوئیس نمیرفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته میشد.
به گزرش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پست منتشر شده خود نوشت: در یکی از برنامه های خوب صدا و سیما دیدم گفتند کاش فرودگاه مهرآباد را می بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود.
وی در ادامه نوشت: به آن عزیزان می گویم اگر به سوئیس نمیرفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته میشد.
هیئت جمهوری اسلامی ایران با حضور در مذاکرات سوئیس با طرفها و میانجیهای پاکستانی و قطری رایزنی کرد.