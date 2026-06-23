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رابرت مالی موافقت دونالد ترامپ با ارائه مشوقهای اقتصادی به ایران را ضروری خواند و گفت: ترامپ پیشتر این موضوع را رد میکرد، اما اکنون تسلیم این واقعیت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستهای در دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا دوشنبه شب در مصاحبهای با شبکه سیانان اظهار کرد که تمایل دولت ترامپ برای کاهش تحریمها «نشانهای از سیاستی است که خود رئیس جمهور ترامپ، راهبری آن را بر عهده داشته است.»
رابرت مالی افزود که ترامپ «اکنون با ایران مذاکره میکند و او کاری را میکند که هر مذاکرهکنندهای باید انجام دهد یعنی مشوقها و گشایشهای اقتصادی برای ایران فراهم کند که در ازای آن ایران گامهایی در پرونده هستهای بردارد.»
به گفته او، ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش تلاش کرد «این واقعیت را انکار کند. او در یک سال و نیم گذشته هم تلاش کرد تا آن را انکار کند. اما اکنون تسلیم این واقعیت شده است.»
او افزود: این نکته خوبی است که ما اکنون به وضعیتی بازگشتهایم که قرار است در ازای گامهایی که ایران برمیدارد، که تنها راه پیش رو است، گشایشهای اقتصادی ارائه دهیم.»
همزمان ریچارد نفیو معمار تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان باراک اوباما در واکنش به پیام ستون نویس و خبرنگار سرشناس بلومبرگ که نوشته است «معافیتهای امریکا تحریمهای نفتی ۴۰ ساله آمریکا علیه ایران را به عقب برمیگرداند» با تایید این مطلب نوشت: درست است. هیچکس نباید از بزرگی این موضوع غافل شود.
او ادامه داد: صادقانه بگویم، فکر نمیکنم بسیاری از آمریکاییها (شرکتهای نفتی آمریکا) در شصت روز آینده از این موضوع استفاده کنند چرا که دردسرهای زیادی دارد. اما، این موضوع درست است و وقتی در ماه اوت تمدید شود، خب ابعاد بزرگ تری پیدا میکند. این (معافیت) خیلی فراتر از توافقنامه اقدام مشترک و برجام است.
خاویر بلاس ستون نویس مشهور بلومبرگ در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به معافیت نفتی ایران برای ۶۰ روز بر اساس تقاهم نامه اسلام آباد و مذاکرات سوئیس نوشت: ممکن است فقط ۶۰ روز طول بکشد چرا که شک دارم این توافق اولیه دائمی شود، اما معافیت وزارت خزانهداری ایالات متحده عملاً تحریمهای نفتی بیش از ۴۰ ساله آمریکا علیه ایران را به عقب برمیگرداند.
او گفت که «حتی پالایشگاههای آمریکایی مجاز به واردات نفت ایران و پرداخت هزینه آن به دلار هستند!»
پیش از این «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز میکند.
متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (به وقت ایران) از سوی روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد.