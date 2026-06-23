تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری مقابل اتریش، صعودش را به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه دالاس به مصاف اتریش رفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

ستاره این بازی لیونل مسی بود که هر دو گل تیمش را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ به ثمر رساند. مسی با این گل‌ها، تبدیل به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی با ۱۸ گل زده شد.

آلبی سلسته با این پیروزی ۶ امتیازی شد و علاوه بر تثبیت صدرنشینی، صعودش به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرد. اتریش نیز با ۳ امتیاز در رده دوم ایستاد.

آرژانتین در نیمه اول بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت و خیلی زود و در دقیقه ۸ پس از بازبینی تصاویر از دوربین VAR به پنالتی رسید. لیونل مسی، کاپیتان پرآوازه آلبی سلسته پشت توپ ایستاد تا هفدهمین گل تاریخ ملی‌اش در جام جهانی را به ثمر برساند و بتواند رکورد کلوزه، مهاجم سابق آلمان را بکشند، اما پنالتی وی را دروازه‌بان اتریش مهار کرد.

مسی دقیقه ۲۰ در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان اتریش قرار گرفت، اما باز هم ناکام بود. این ناکامی ادامه داشت، چرا که مهاجم شماره ۱۰ آرژانتین در دقیقه ۳۱ باز هم یک موقعیت دیگر از دست داد.

البته مسی دست بردار نبود و دقیقه ۳۸، با ضربه‌ای فنی دروازه اتریش را باز کرد تا چهارمین گلش در این جام را به ثمر برساند.



مسی که در دیدار نخست آرژانتین برابر الجزایر با ثبت سه گل تعداد گل‌های خود در جام‌های جهانی را به عدد ۱۶ رسانده و با میروسلاو کلوزه آلمانی برابر شده بود، با گلزنی برابر اتریش از این رکورد عبور کرد و با ۱۷ گل به تنهایی در صدر جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت.

در نیمه دوم، بازی با افت و خیز زیادی همراه بود و هر دو تیم موقعیت‌هایی را برای گلزنی داشتند. در نهایت مسی در دقیقه ۵+۹۰ و پس از فرصت‌سوزی خولیان آلوارز، گل دوم آلبی سلسته را به نام خود ثبت کرد و تعداد گل‌هایش در این دوره از جام جهانی را به عدد ۵ رساند.