معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از زوج‌های نابارور گفت:توسعه خدمات درمان ناباروری و طراحی سازوکار‌های حمایتی با مشارکت بیمه‌ها و بانک ها نقش مهمی در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در نشستی با نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های بیمه با اشاره به افزایش نرخ ناباروری در کشور به دلایل مختلف بر ضرورت هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از زوج‌های نابارور در مسیر درمان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در کنار مشوق‌های پیش بینی‌شده در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت، حمایت از طرح‌های درمان ناباروری نیز اقدامی موثر در تحقق اهداف این سیاست‌ها محسوب می‌شود.

محمدزاده با تاکید بر لزوم توسعه و تقویت خدمات درمان ناباروری افزود: حمایت از این خدمات علاوه بر مقابله با تهدید‌های جمعیتی، پاسخگوی نیاز بخش قابل توجهی از زوج‌هایی است که به دلیل مشکلات مالی یا ناتوانی در آغاز و تکمیل فرآیند درمان، از نعمت فرزندآوری محروم مانده‌اند. این حمایت‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش آرامش روانی و تحکیم بنیان خانواده‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های علم پزشکی در درمان ناباروری گفت: با توجه به امکان درمان حدود ۳۰ درصد از موارد ناباروری می‌توان از طریق فراهم سازی تسهیلات و حمایت‌های مالی، زمینه درمان بخش قابل توجهی از زوجین را فراهم کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خواستار ارائه گزارشی از ظرفیت مراکز درمانی دولتی و عمومی و میزان آمادگی آن‌ها برای افزایش پذیرش بیماران شد و بر ضرورت بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تاکید کرد.

وی نبود اشراف آماری و اطلاعاتی دقیق بر جامعه بیماران نابارور را یکی از چالش‌های مهم نظام شناسایی و ارجاع دانست و افزود: شناسایی دقیق بیماران، یکی از گام‌های اساسی در فرآیند درمان است که خوشبختانه بر اساس گزارش دستگاه‌های متولی، اقدامات مناسبی برای رفع این خلا در حال انجام است.

محمدزاده در ادامه با بررسی شیوه‌های تامین مالی درمان ناباروری و هزینه‌های تحمیل شده به زوجین، بر طراحی سازوکار‌های موثر برای حمایت حداکثری از بیماران با همکاری مراکز درمانی، شرکت‌های بیمه و شبکه بانکی تاکید کرد.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد ظرف یک ماه آینده، با بهره گیری از تجربیات طرح‌های حمایتی پیشین، سازوکاری کارآمد طراحی و اجرایی شود تا زوج‌های متقاضی بتوانند با کمترین موانع اداری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات و امکانات حمایتی این طرح بهره‌مند شوند.