تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی در دومین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل عراق، صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶، برتری فرانسه مقابل عراق با گل‌های امباپه

جام جهانی ۲۰۲۶، برتری فرانسه مقابل عراق با گل‌های امباپه



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و عراق در دومین دیدار خود در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه «لینکلن فایننشال فیلد» فیلادلفیا به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری ۳ بر صفر فرانسه به پایان رسید.

فرانسه مطابق انتظار بازی را هجومی آغاز کرد و تنها پس از ۱۵ دقیقه به گل برتری دست یافت. کیلیان امباپه در این دقیقه پس از دریافت پاس مایکل اولیسه، با شوتی قدرتمند از پشت محوطه جریمه دروازه عراق را باز کرد تا خروس‌ها گام بلندی برای کسب دومین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ بردارند.

پس از این گل، فرانسه همچنان به حملات خود ادامه داد، اما دفاع منسجم عراق مانع از افزایش اختلاف شد و نیمه نخست با برتری یک بر صفر شاگردان دیدیه دشان به پایان رسید.

در دقایق پایانی نیمه نخست، بارش شدید باران بر کیفیت مسابقه تأثیر گذاشت. پس از پایان این نیمه نیز به دلیل هشدار وقوع طوفان و رعد و برق، از تماشاگران خواسته شد برای حفظ ایمنی خود سکو‌های ورزشگاه را ترک کنند. در نهایت نیمه دوم این دیدار با دو ساعت تأخیر آغاز شد.

فرانسه در نیمه دوم نیز خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۵۵، اشتباه زید تحسین و احمد باسیل، مدافع و دروازه‌بان عراق، در آغاز مجدد بازی باعث شد توپ به عثمان دمبله برسد. او نیز با یک پاس در عرض، کیلیان امباپه را در موقعیت گلزنی قرار داد تا کاپیتان فرانسه در برابر دروازه خالی، گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند و همانند دیدار برابر سنگال دبل کند.

در دقیقه ۶۶، مایکل اولیسه با پاس زیبای بیرون پا، دومین پاس گل خود را در این مسابقه این بار برای عثمان دمبله ارسال کرد تا مرد سال فوتبال جهان در سال گذشته از داخل محوطه جریمه نخستین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر برساند.

فرانسه با این پیروزی ۶ امتیازی شد و پس از تیم‌های مکزیک، کانادا، آلمان و آرژانتین، به عنوان پنجمین تیم صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.

درو فیشِر، داور کانادایی این مسابقه، قضاوت دیدار را بر عهده داشت. او در این بازی تنها یک کارت زرد به امیر العماری، هافبک تیم ملی عراق، نشان داد.

کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه که زننده دو گل تیمش بود، پس از پایان این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

امباپه که در بازی نخست مقابل سنگال ۲ گل زده بود، ۴ گله شد و پشت لیونل مسی ۵ گله ایستاد.

امباپه همچنین صدمین بازی‌اش برای فرانسه را انجام داد و تعداد گل‌هایش در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند و در کنار میروسلاو کلوزه و پشت سر لیونل مسی ۱۸ گله قرار گرفت.