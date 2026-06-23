فرمانده انتظامی استان لرستان، در پیامی شهادت «نوجوان شهید محمدحسین شیراوند»، جانباز جنگ رمضان و مداح اهل بیت (ع) را به محضر مقام معظم رهبری، مردم قهرمان لرستان، دیار رومشکان و خانواده مکرم وی تسلیت گفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت سردار محمد رضا هاشمی‌فر فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت شهادت نوجوان جانباز جنگ رمضان «محمدحسین شیراوند» به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

خبر پیوستن نوجوان عزیز و مداح پرشور خاندان عصمت و طهارت، جانباز جنگ رمضان، شهید «محمدحسین شیراوند»، فرزند خستگی‌ناپذیر و قهرمان دیار رومشکان، به محفل نورانی شهدا، موجب تأثر عمیق و اندوهی فراوان در میان تمامی همرزمان و مردم شریف استان شد.

این نوجوان مؤمن و عاشق آل محمد (ص)، پس از آنکه در پی حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی مجروح شده بود، پس از چند ماه مبارزه با رنج جراحات، سرانجام در اوج سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به مقام والای شهادت نائل آمد و نام خویش را در دفتر پرافتخار شهدای سرافراز ایران اسلامی حک کرد.

شهادت این کودک معصوم، بار دیگر نقاب از چهره پلید و ضدانسانی رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیست‌ها برداشت، دشمنانی که با هدف قرار دادن بی‌گناهان و کودکان، تنها قصد نابودی انسانیت را دارند. این جنایت، گواهی آشکار بر ماهیت شیطانی دشمنان و مظلومیت ملت بزرگ ایران است.

بی‌تردید، ایثار و صبوری این عزیز و خانواده معظم این شهید، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده در مسیر ایستادگی و حفظ ارزش‌ها خواهد بود و یاد و خاطره او در ذهن و دل مردم قدرشناس لرستان همواره زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت واری و ناجوانمردانه، شهادت این نوجوان عزیز را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده مکرم و داغدار آن شهید، مردم شجاع رومشکان، و تمامی دانش‌آموزان و فرهنگیان استان لرستان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات در جوار سیدالشهدا (ع) و برای بازماندگان، صبری جمیل و اجر عظیم مسئلت دارم.



محمدحسین شیراوند، دانش‌آموز لرستانی پایه هشتم مدرسه شهید رهبری روستای آقاجان رومشکان که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان به شدت مجروح شده و در کما به سر می‌برد، بامداد دیروز پس از تحمل روزها رنج ناشی از جراحات، به شهادت رسید.