

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و سنگال در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز سه‌شنبه ۲ تیر و از ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران از گروه I با قضاوت ویلتون سامپایو و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نروژ به پایان رسید.

نیمه نخست دیدار نروژ و سنگال با برتری یک بر صفر نروژ به پایان رسید. بازی در دقایق ابتدایی متعادل دنبال شد، اما نروژ به‌مرور خطرناک‌تر نشان داد و پس از مصدومیت یولیان ریرسون، مارکوس پدرسن وارد زمین شد و کمی بعد با استفاده از اشتباه کالیدو کولیبالی، گل اول بازی را برای نروژ به ثمر رساند.

سنگال در نیمه اول تلاش کرد از کناره‌ها به خط دفاعی نروژ فشار بیاورد، اما درگیر کردن سادیو مانه در جریان بازی برای این تیم سخت بود و حملات عمق لازم را نداشت. نروژ علاوه بر گل، چند موقعیت خوب دیگر هم ساخت و حتی ارلینگ هالند پیش از پایان نیمه می‌توانست اختلاف را بیشتر کند، اما با هدر رفتن آنها، نیمه اول با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.

نروژ در همان بدو آغاز نیمه دوم خیلی زود کار را برای سنگال سخت‌تر کرد؛ ارلینگ هالند در دقیقه ۴۸ روی پاس دقیق مارتین اودگارد گل دوم تیمش را زد و برتری نروژ را ۲ برابر کرد. سنگال خیلی زود واکنش نشان داد و در دقیقه ۵۳ با گل اسماعیل سار به بازی برگشت، اما امید این تیم دوام زیادی نداشت. تنها چند دقیقه بعد، هالند با قلدری دوباره دروازه سنگال را باز کرد و در دقیقه ۵۸ با دومین گل خودش، نتیجه را ۳ بر یک کرد. سنگال در ادامه با تعویض‌ها و فشار بیشتر تلاش کرد اختلاف را کم کند، اما نروژ بازی را کنترل کرد و اجازه بازگشت نداد. سنگال در دقیقه سوم وقت‌های تلف شده بار دیگر روی ضربه اسماعیل سار موفق شد اختلاف را به حداقل برساند، اما برای جبران خیلی دیر شده بود و نروژ موفق شد نهایتاً این دیدار را با نتیجه ۳ بر ۲ به سود خود به پایان برساند.

ارلینگ هالند در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

نروژ با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعوش را به دور حذفی قطعی کرد.