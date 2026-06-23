به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی نوشت:

در جلسه جمعی از اعضای هیئت رئیسه با حضور علی نیکزاد نائب رئیس مجلس، موضوع بازگشایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این باره تصمیماتی گرفته شد که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مجلس در سال جدید تاکنون ۷ جلسه حضوری - مجازی با حضور وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت، آموزش و پرورش، علوم و صمت برگزار کرده است.