به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس مجمع نمایندگان لرستان و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان به همراه فرماندار، در دیدار با مدیرکل آبفا استان، با تأکید لزوم حل فوری مشکلات آبی منطقه اظهار کرد: مطالبه‌ای حیاتی و جدی برای مردم است و باتوجه‌به اهمیت ویژه این حوزه، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از محل بودجه توازن (اختیارات نماینده) را به طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص داده‌ام تا روند اجرای طرح ها تسریع شود.



علی امامی راد؛ در ادامه با اشاره به طرح های نیمه‌تمام، خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر تصفیه‌خانه کوهدشت شد و آن را یکی از اولویت‌های اصلی مطالبات مردم دانست. همچنین، حل مشکل تأمین آب شرب در روستا‌های شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان، به‌ویژه در بخش‌های کوهنانی، طرهان و درب گنبد، به‌عنوان یکی دیگر از محور‌های اصلی این دیدار مطرح شد.



در پایان، مدیرکل آبفا استان ضمن قدردانی از حمایت مالی و پیگیری‌های رئیس مجمع نمایندگان استان، قول مساعد داد که تصفیه‌خانه کوهدشت تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و مشکلات آب روستا‌های یادشده نیز دراسرع‌وقت برطرف شود.



این نشست با تأکید طرفین بر لزوم هماهنگی حداکثری برای تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و تأمین پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی به پایان رسید.