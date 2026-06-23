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نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان از بودجه توازن نماینده برای تکمیل طرح های آب و فاضلاب کوهدشت و رومشکان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس مجمع نمایندگان لرستان و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان به همراه فرماندار، در دیدار با مدیرکل آبفا استان، با تأکید لزوم حل فوری مشکلات آبی منطقه اظهار کرد: مطالبهای حیاتی و جدی برای مردم است و باتوجهبه اهمیت ویژه این حوزه، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از محل بودجه توازن (اختیارات نماینده) را به طرحهای آب و فاضلاب اختصاص دادهام تا روند اجرای طرح ها تسریع شود.
علی امامی راد؛ در ادامه با اشاره به طرح های نیمهتمام، خواستار تکمیل هرچه سریعتر تصفیهخانه کوهدشت شد و آن را یکی از اولویتهای اصلی مطالبات مردم دانست. همچنین، حل مشکل تأمین آب شرب در روستاهای شهرستانهای کوهدشت و رومشکان، بهویژه در بخشهای کوهنانی، طرهان و درب گنبد، بهعنوان یکی دیگر از محورهای اصلی این دیدار مطرح شد.
در پایان، مدیرکل آبفا استان ضمن قدردانی از حمایت مالی و پیگیریهای رئیس مجمع نمایندگان استان، قول مساعد داد که تصفیهخانه کوهدشت تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد و مشکلات آب روستاهای یادشده نیز دراسرعوقت برطرف شود.
این نشست با تأکید طرفین بر لزوم هماهنگی حداکثری برای تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و تأمین پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی به پایان رسید.