همزمان با دهه دوم ماه محرم و آئین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، محفل آئین‌ها و هنر عاشورایی با عنوان «خیمه هنر» برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محفل عاشورایی «خیمه هنر» برای دومین سال متوالی، از ۷ تا ۱۶ تیر و مصادف با دهه دوم محرم در محوطه تئاتر شهر تهران برگزار خواهد شد.

در این محفل که همه روزه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود، هنرمندان رشته‌های مختلف هنری، روایت‌های خود از نهضت عاشورا را در قالب آواها، نواها، تعزیه و نگاره‌های عاشورایی به صحنه خواهند آورد.

آئین سنج و دمام زنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پرده خوانی و تعزیه، شعرخوانی، اجرای قطعات موسیقی سوگ توسط گروه ارکستر ساز‌های بادی، اجرای سرود و سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران، بخش‌های مختلف این محفل عزاداری را تشکیل می‌دهد.

با توجه به همزمانی سه شب پایانی محفل عاشورایی خیمه هنر با آئین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) ویژه برنامه‌هایی نیز به همین مناسبت در قالب این رویداد اجرا خواهد شد.

همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، همزمان با تشییع پیکر قائد امت در مشهد مقدس، محفل عاشورایی «خیمه هنر» به مدت ۵ شب در این شهر نیز برپا خواهد بود.