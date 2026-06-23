مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل از آغاز طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ به بعد خبر داد و آن را گامی در مسیر کاهش آلودگی هوا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میرداود سیدی افزود: افزایش بهره‌وری انرژی، جلوگیری از هدر رفت منابع، مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های خانوار از جمله اهداف اجرای طرح تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی بنزین سوز به دوگانه سوز سی ان جی می‌باشد.

وی اظهار کرد: طرح استفاده از سوخت‌های جایگزین پیش از این برای خودرو‌های عمومی (تاکسی و وانت بار) عملیاتی شد و اکنون دامنه آن به خودرو‌های شخصی نیز گسترش یافته است.

وی بیان کرد: خودرو‌های سواری شخصی با سال ساخت ۱۳۹۴ به بعد، خودرو‌های مسافربر اینترنتی با عمر کمتر از ۲۰ سال، خودرو‌های وانت با سن کمتر از ۱۵ سال و همچنین تاکسی‌های درون شهری برای تعویض مخازن مشمول استفاده از این طرح است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل اضافه کرد: کیت مورد استفاده در این طرح از کیت‌های نسل چهارم است که از نظر ایمنی، کارایی و استاندارد‌های فنی در بالاترین سطح قرار دارند.

سیدی ادامه داد: مالکان خودرو‌های شخصی می‌توانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت‌نام و دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در کارگاه‌های مجاز اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش محوری دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا از برنامه‌ریزی این شرکت برای توسعه زیرساخت‌های سوخت پاک در استان خبر داد و گفت: توسعه جایگاه‌های سی ان جی و پشتیبانی فنی از خودرو‌های دوگانه‌سوز، گامی اساسی برای مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی و حراست از سرمایه‌های ملی است.

وی افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون ۶ هزار و ۷۶ خودرو در سطح منطقه دو گانه سوز شده و ۹۷ دستگاه خودرو دیگر در صف تبدیل قرار دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل اظهار کرد: همچنین ۴۳۷ دستگاه تاکسی مسافربری به علت فرسوده بودن مخازن، تعویض مخزن شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با ۷۰ باب جایگاه فعال سی ان جی به طور میانگین با عرضه ۵۱۳ هزار متر مکعب سوخت پاک "سی ان جی" در استان فعالیت می‌کند.