رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی امروز در برج آزادی برگزار می‌شود.

رویداد فرهنگی و هنری «اشک و آیینه» در برج آزادی

رویداد فرهنگی و هنری «اشک و آیینه» در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» به همت بنیاد رودکی و با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، امروز سه‌شنبه ۲ تیر در تالار آیینه برج آزادی برگزار می‌شود.

این رویداد همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و تبیین مفاهیم ایثار، وفاداری و حماسه کربلا از دریچه هنر برگزار می‌شود.

رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» شامل بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه عکس آیین‌های سوگواری اقوام ایرانی، نمایشگاه پوستر‌های برگزیده عاشورایی، آیین معنوی زیارت عاشورا است.

همچنین اثر هنری «ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش» کار مشترک الهام باباولیان و اُمِ. لیلا لشکری با الهام از واقعه عاشورا در این آیین رونمایی می‌شود.