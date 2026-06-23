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سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: باهدف ارتقاء سلامت عمومی جامعه، اطمینان شهروندان از سلامت فراوردههای دامی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، نظارت بهداشتی دامپزشکی با فعالیت ۲۵ اکیپ در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابطعمومی اداره کل دامپزشکی استان، فرزاد جامعی اظهار کرد: دامپزشکی مسئولیتی سنگین در قبال سلامت عمومی جامعه دارد و به دلیل حساسیت موضوع و پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و دیگر بیماریهای مشترک بین انسان و دام که با شروع فصل گرما تشدید میشود، این طرح بهصورت ویژه پیگیری و دنبال میشود تا هرگونه فراوردههای خام دامی غیرقابلمصرف از چرخه عرضه خارج شود.
وی افزود: در این طرح ۴۴ نفر از کارشناسان دامپزشکی شامل ۱۷ دکتر دامپزشک، ۱۶ کارشناس و بازرس بهداشتی گوشت و ۱۱ روحانی ناظر ذبح شرعی در دو شیفت کاری مشارکت میکنند تا فراوردههای خام دامی سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: همه ساله در این ایام مصرف فراوردههای خام دامی به دلیل حضور انبوهی از سوگواران و عزاداران حسینی و ارادتمندان اهلبیت عصمت و طهارت از اقصینقاط کشور در اردبیل بهعنوان یکی از استانهای مذهبی کشور و دیار عاشقان حسینی افزایش مییابد و وظیفه ذاتی و حاکمیتی دامپزشکی و مسئولیت آنرا در دفاع از سلامت و بهداشت عمومی جامعه مضاعف میکند.
جامعی با تأکید بر این موضوع که در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز گروههای مجهز نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح شهر حضور داشته و اقدام به بازرسی لاشه دامهای قربانی و نذری میکنند، تصریح کرد: از رؤسای دستجات عزاداری و هیئتهای مذهبی خواست در صورت ذبح دام نذری در جلو و مسیر دستجات عزاداری، حسینیهها و تکایا حتماً اکیپهای دامپزشکی را مطلع کنند تا از سلامت گوشت و لاشه دام قربانی اطمینان حاصل شود.
وی با بیان اینکه کشتارگاههای دام استان در روزهای تاسوعا و عاشورا فعال و عملیات ذبح دامهای قربانی و آمادهسازی دامهای نذری بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود، بیان کرد: باتوجهبه شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو توصیه همیشگی ما ذبح دام قربانی و نذری در کشتارگاه و تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی است تا با این کار سلامت مصرفکنندگان تضمین شده و شیوع بیماری به حداقل ممکن برسد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: رویکرد اداره کل دامپزشکی استان علاوه بر اقدامات نظارتی و قانونی بر آموزش و آگاهسازی عمومی متمرکز است و موفقیت کامل این طرح نیازمند همکاری و همافزایی بینبخشی دستگاههای حوزه سلامت و مشارکت فعال عموم است.
گفتنی است که ستاد اجرایی نظارت بر ذبح دامهای نذری مستقر در اداره کل دامپزشکی استان با شمارهتلفنهای ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه تلفن چهاررقمی شبانهروزی ۱۵۱۲ آماده هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات عموم شهروندان و دریافت گزارشهای مردمی است.