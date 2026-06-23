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رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع نذورات ایام محرم درباره به خطر فساد غذای نذری در گرمای هوا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به برنامههای نظارتی این وزارتخانه در ایام عزاداری گفت: بخش عمده فعالیتهای کارشناسان بهداشت محیط در این ایام بر پایه آموزش، مشاوره و پیشگیری خواهد بود، اما در مواردی که سلامت عزاداران در معرض خطر باشد، اقدامات لازم برای جلوگیری از توزیع مواد غذایی ناسالم انجام میشود.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذا و نوشیدنیهای نذری، افزود: در فصل گرما، نگهداری نامناسب غذا بهویژه غذاهای پروتئینی مانند غذاهای حاوی گوشت و مرغ میتواند خطر مسمومیت غذایی را افزایش دهد.
فرهادی ادامه داد: در شرایطی که دمای هوا بالای ۳۵ درجه است، توصیه میشود زمان انتقال و توزیع غذا حداکثر یک ساعت باشد و در مناطق با دمای پایینتر، این زمان میتواند تا حدود دو ساعت افزایش پیدا کند، اما طولانیتر شدن این فرآیند میتواند باعث فساد مواد غذایی و افزایش احتمال بروز مسمومیت شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین گفت: تاکنون گزارشی از تخلف در زمینه عرضه محصولات گوشتی و مرغی در این ایام دریافت نشده است، اما ممکن است برخی موارد به دلیل بیتوجهی یا شرایط محیطی مانند گرمای هوا، باعث کاهش کیفیت و سلامت غذا شود.
وی با اشاره به توصیههای بهداشتی برای هیئتها و مراکز توزیع نذری اظهار کرد: هماهنگیهای درونبخشی و برونبخشی انجام شده و تمرکز اصلی بر ارائه مشاوره و پیشگیری است تا غذای نذری در شرایط ایمن به دست مردم برسد.