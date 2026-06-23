رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از آغاز برنامه نصب نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه عدالت آموزشی، مدیریت مصرف انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس کشور اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا خان‌محمدی، با بیان اینکه در فاز نخست، ۱۲ هزار مدرسه برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است گفت: مدارس آسیب‌دیده از جنگ، مدارس شبانه‌روزی، مدارس مناطق مرزی و همچنین مناطق کم‌برخوردار در اولویت اجرای این برنامه قرار دارند.

وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مشارکت دستگاه‌های اجرایی، منابع پیش‌بینی‌شده و همچنین ظرفیت‌های بخش‌های مختلف، تأمین اعتبار این طرح دنبال می‌شود افزود: تلاش داریم اجرای آن بدون ایجاد بار مالی برای مدارس انجام شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه‌ها و هماهنگی‌های اجرایی، عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آغاز خواهد شد ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح طی یک بازه زمانی مشخص و به‌صورت مرحله‌ای در سطح کشور انجام گیرد.

خان‌محمدی گفت: برای هر مدرسه به‌طور متوسط نصب نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۵ کیلووات در نظر گرفته شده است که می‌تواند بخشی از نیاز انرژی مدارس را تأمین کند.

وی درباره درآمدزایی این طرح برای مدارس افزود: علاوه بر تأمین بخشی از برق مصرفی مدارس، امکان فروش انرژی مازاد تولیدی به شبکه نیز وجود دارد که می‌تواند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی برای مدارس مورد استفاده قرار گیرد. درآمد‌های حاصل از اجرای این طرح در راستای بهبود کیفیت فضا‌های آموزشی، ارتقای تجهیزات مدارس و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح ادامه داد: کاهش هزینه‌های انرژی، مدیریت مصرف برق، توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک، آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

خان محمدی با بیان اینکه مدارس هدف در سراسر کشور شناسایی شده‌اند و با اولویت مناطق نیازمند، فرآیند اجرایی طرح در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی است اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی، مدیریت بهینه مصرف انرژی و الگوسازی برای استفاده از انرژی‌های پاک در کشور خواهد بود.