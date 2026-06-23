مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: پیک بار مصرف برق استان در سه ماهه ابتدای سال در ۱۴۰۵/۳/۹ به میزان ۳۴۸ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد همچنین میزان انرژی مصرفی سه ماهه ابتدای سال در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶.۳ درصدافزایش دارد.

دادگر افزود: این در حالی است که با توجه به شرایط خاص کشور و اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم افتاده است، تکلیف شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع استان‌ها کاهش ۵ درصدی پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی گفت: دستیابی به این امر، صرفه‌جویی حداکثری هم استانی‌ها را طلب می‌کند که با حذف مصارف و روشنایی غیرضرور، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات پیک (ساعت ۱۱ تا ۲۳)، تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه و کولر آبی روی دور کند و حذف کولر اضافی از سیستم منزل یا محل کسب و کار محقق می شود و شرکت برق را در حفظ پایداری شبکه و عبور از شرایط کنونی با حداقل چالش یاری می کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همچنین در خصوص وضعیت مصرف برق در ادارات گفت: طبق مصوبات هیئت وزیران تمامی ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌ها، مکلف‌اند در ساعات اداری مصرف خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد و بلافاصله بعد از پایان ساعت اداری (ساعت۱۳) ۷۰درصد نسبت به ساعات قبل همان روز، کاهش دهند.

دادگر افزود: لوازم اندازه‌گیری تمام مشترکین این حوزه هوشمند شده و تنظیمات اعمال محدودیت انجام شده تا درصورت عدم رعایت الگوی تعیین شده برق مشترک قطع شود.

وی گفت: همچنین تمامی ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که درخواست می‌شود دستگاه‌هایی که هنوز در این خصوص اقدام نکردند پیگیری لازم داشته باشند.