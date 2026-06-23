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ثبتنام متقاضیان شرکت در آزمونهای نهایی برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: ثبت نام متقاضیان تا ۶ روز ادامه دارد. دانشآموزان پایه دوازدهم و فارغالتحصیلان باید از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir وارد سامانه شده و مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند. داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری که پیش از این در این آزمونها ثبتنام کردهاند، میتوانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org ثبتنام کنند.