

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر (فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴) به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی می‌ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف می‌گردد.

ضمن اینکه براساس این جدول ۳ نماینده فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب می‌شوند؛ تیم‌های اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم کشورمان که باید در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می‌شود.

براین اساس در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم می‌روند و برنده این مسابقه در ۸ تیرماه به مصاف گل گهرسیرجان خواهد رفت.

همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر گردید تیم انتهای جدول لیگ برتر (مس رفسنجان) در تک دیدار پلی آف و در زمین بی طرف چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری برود که برنده این دیدار به همراه تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت.

مسابقات بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال (فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶) با حضور ۱۸ تیم از روز جمعه ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان مسابقات فصل آینده لیگ برتر ۴ تیم انتهایی جدول به لیگ یک سقوط می‌کنند.