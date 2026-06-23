در آیینی با حضور مسئولان کشوری، از مهدی دهقان بنادکی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، به پاس اجرای برنامه‌های نوآورانه و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،در آیینی با حضور مسئولان کشوری، از مهدی دهقان بنادکی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، به پاس اجرای برنامه‌های نوآورانه و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تجلیل شد.این تجلیل که با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یوسف پزشکیان مشاور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد، پاسخی به عملکرد درخشان استان یزد در حوزه مدیریت امور جوانان بود. بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تمرکز بر برنامه‌های عملیاتی در مناسبت‌های کلیدی، از جمله «هفته جوان» و «هفته ازدواج»، از عوامل اصلی این موفقیت بوده است.

بخش قابل توجهی از این تجلیل، به اقدامات میدانی و خلاقانه در جریان برنامه‌های «جنگ رمضان» اختصاص داشت. اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد «پاتوق‌های جوانان» برای تقویت پیوند اجتماعی و برگزاری «جشن‌های ازدواج در میادین عمومی»، از جمله اقدامات شایسته‌ای بود که نقش مؤثری در توانمندسازی جوانان و ارتقای مشارکت اجتماعی آنها در استان یزد ایفا کرد.

کسب رتبه نخست استان یزد در ستاد ساماندهی امور جوانان کشور در سال ۱۴۰۴، گواهی بر موفقیت این رویکرد اجرایی و نقش کلیدی مدیریت معاونت جوانان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان یزد است. این موفقیت که در حضور مسئولان ارشد ملی محقق شد، نشان‌دهنده جایگاه پیشرو استان یزد در مدیریت امور نسل جوان در سطح کشور است.