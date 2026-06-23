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رئیس مرکز بهداشت خوزستان بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ایستگاههای موقت پذیرایی، موکبها و محلهای توزیع نذورات در ایام محرم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: رعایت اصول ساده و کاربردی بهداشتی هنگام برگزاری مراسمات، زمینه پذیرایی سالم، ایمن و شایسته از عزاداران را فراهم میکند.
او افزود: ایستگاههای موقت پذیرایی باید در مکانهایی برپا شوند که از منابع آلودگی مانند محل تجمع زباله، فاضلاب یا سرویسهای بهداشتی فاصله داشته باشند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تاکید بر استفاده از تجهیزات سالم، تمیز و قابل شستوشو در تهیه و توزیع مواد غذایی گفت: سلامت آب، یخ و نوشیدنیهای توزیعی از نکات مهم در ایام محرم است و باید برای تهیه نوشیدنیها از آب سالم و یخ بستهبندیشده دارای مجوز بهداشتی استفاده شود و در مراسم پرتردد، تا حد امکان شربتها و نوشیدنیها به صورت بستهبندی تکنفره و دارای مجوز بهداشتی در اختیار عزاداران قرار گیرد.
شریفی گفت: در توزیع چای، غذا و نوشیدنیهای گرم نیز لازم است از ظروف مناسب و ایمن استفاده شود و از بهکارگیری ظروف یکبار مصرف نامناسب برای مایعات خیلی داغ خودداری شود.
او با اشاره به اهمیت نظافت محیط اطراف ایستگاههای پذیرایی گفت: جمعآوری بهموقع پسماندها، استفاده از سطلهای زباله دردار و مدیریت مناسب فاضلاب، از اقداماتی است که علاوه بر حفظ سلامت عزاداران، به زیبایی و پاکیزگی فضای مراسم نیز کمک میکند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط در ایام محرم با رویکرد حمایتی و آموزشی در کنار هیاتهای مذهبی، موکبها و خادمان نذورات حضور دارند و با انجام بازدیدهای میدانی، راهنماییهای لازم را برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت مراسم ارائه خواهند کرد.