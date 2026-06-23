

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در ادامه رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر کازان روسیه در حال برگزاری است، با ارائه نمایش‌های درخشان مقابل حریفان خود، عملکردی تحسین‌برانگیز به ثبت رسانده است.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود برابر تیم چین به میدان رفتند و در رقابتی نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند. سوسن قاسمی در پایان این مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

بانوان ایران در دومین دیدار خود مقابل تیم روسیه قرار گرفتند و با نمایشی مقتدرانه موفق شدند این تیم را با نتیجه ۷ بر ۴ شکست دهند. هدیه آقایی نیز به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه معرفی شد.

تیم ملی ایران در سومین دیدار خود برابر تیم تاتارستان نمایشی هجومی و پرگل ارائه داد و با برتری قاطع ۹ بر ۳ به دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها دست یافت. فاطمه اسماعیلی نیز عنوان بهترین بازیکن این دیدار را کسب کرد.

شاگردان اعظم سنایی در نخستین حضور خود در جام آسیایی تات‌نفت، با کسب دو پیروزی ارزشمند مقابل روسیه و تاتارستان و تنها با یک شکست نزدیک برابر چین، توانستند شایستگی‌های خود را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارند و نتایجی امیدبخش را رقم بزنند.

هدایت تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در این رقابت‌ها بر عهده اعظم سنایی است و ملی‌پوشان کشورمان با عملکردی قابل توجه، یکی از تیم‌های موفق این دوره از مسابقات لقب گرفته‌اند.

دیدار‌های پایانی و مراسم اختتامیه چهارمین دوره جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ فردا در کازان برگزار خواهد شد و جایگاه نهایی تیم ملی بانوان ایران پس از پایان مسابقات مشخص می‌شود.