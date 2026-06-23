به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت شعائر حسینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، بر پایبندی به ارزش‌های دینی، وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. در این مراسم برنامه‌های مختلفی از جمله قرائت قرآن کریم، مداحی، مرثیه‌سرایی و سخنرانی با محوریت تبیین پیام‌های نهضت عاشورا برگزار شد.

حاضران در این اجتماع، ماه محرم را فرصتی برای بازخوانی درس‌های ایثار، مقاومت و حق‌طلبی دانسته و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های قیام امام حسین (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.

صدوچهاردهمین شب این اجتماعات در فضایی آکنده از معنویت، شور حسینی و انسجام مردمی برگزار شد و بار دیگر جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و پایبندی آنان به ارزش‌های اسلامی را به نمایش گذاشتند.