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مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری سه پرواز فوقالعاده شرکت هواپیمایی پارسایر در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاههای استان گفت: بر اساس نامه شرکت هواپیمایی پارسایر و هماهنگیهای انجامشده، سه پرواز فوقالعاده در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در روزهای ۶، ۸ و ۹ تیرماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد شد.
سیدی افزود: نخستین پرواز روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با هواپیمای CRJ ساعت ۱۰:۰۰ از تهران انجام و ساعت ۱۱:۱۵ وارد بیرجند میشود؛ سپس ساعت ۱۲:۰۰ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
وی گفت: دومین پرواز روز دوشنبه ۸ تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ از تهران انجام میشود، ساعت ۲۰:۴۵ در فرودگاه بیرجند به زمین مینشیند و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران بازمیگردد.
مدیرکل فرودگاههای استان افزود: سومین پرواز نیز روز سهشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام ، ساعت ۱۹:۱۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۰:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
سیدی با اشاره به اهمیت توسعه پروازهای استان گفت: افزایش تعداد پروازها در مسیرهای هوایی، نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران و ارتقای خدمات حملونقل هوایی استان دارد.