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همزمان با ماه عزای سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یادواره شهید حسن زمانی با عنوان شهید آبروی محله در محل زندگی مادر شهید در بویین میاندشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت با اشاره به جایگاه رفیع شهدا گفت: هرکس برای حرکت در مسیر درست باید نقشه راه وراهنما داشته باشد که برای جامعه ما شهدا بهترین راهنما وچراغ هدایت هستند.
سرهنگ احمد قاسمی افزود: درجنگ تحمیلی اخیر دست برتر امت حزب الله ومردم ونیروهای مسلح کاملا عیان بود و برنده واقعی جنگ جمهوری اسلامی ایران بود و این در بیانات وتحلیلهای ژنرالها وسیاستمداران اروپایی، عربی وکشورهای غربی کاملا نمایان است.
شهید حسن زمانی سال ۱۳۶۸ در ۱۹ سالگی در هورالعظیم به شهادت رسید.