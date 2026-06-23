به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت با اشاره به جایگاه رفیع شهدا گفت: هرکس برای حرکت در مسیر درست باید نقشه راه وراهنما داشته باشد که برای جامعه ما شهدا بهترین راهنما وچراغ هدایت هستند.

سرهنگ احمد قاسمی افزود: درجنگ تحمیلی اخیر دست برتر امت حزب الله ومردم ونیرو‌های مسلح کاملا عیان بود و برنده واقعی جنگ جمهوری اسلامی ایران بود و این در بیانات وتحلیل‌های ژنرال‌ها وسیاستمداران اروپایی، عربی وکشور‌های غربی کاملا نمایان است.

شهید حسن زمانی سال ۱۳۶۸ در ۱۹ سالگی در هورالعظیم به شهادت رسید.