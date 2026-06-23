به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان از سنجش سلامت ۹۵ درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان در این استان خبر داد و گفت: انجام سنجش سلامت نوآموزان به عنوان شرط ثبت‌نام در مدارس، الزامی است.

علی ممبینی با اشاره به پایان اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان در پایگاه‌های استان افزود: در حال حاضر منتظر تصمیم وزارتخانه هستیم و احتمال تمدید فعالیت وجود دارد. در صورت دریافت مجوز، یک پایگاه و تنها در اهواز آماده ارائه خدمات به تمامی دانش‌آموزان از سراسر استان خوزستان خواهد بود.

او ادامه داد: بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارتخانه، پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۳ هزار و ۶۰۰ نوآموز کلاس اولی در خوزستان داشته باشیم که حدود ۸۷ هزار نفر از این تعداد سنجش شده‌اند.