سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها، مدارس استان نباید در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانش‌آموزان را به تغییر لباس فرم ملزم کنند و در صورت قابل استفاده بودن لباس سال گذشته، استفاده از آن بلامانع است.



سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی لباس فرم دانش‌آموزان به مدارس استان خبر داد و گفت: مدیریت لباس فرم بر اساس مصوبات شورای مدرسه و با تأکید بر کیفیت، قیمت مناسب و حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود.

مجتبی پارسایی افزود: بر اساس ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، تعیین نوع و رنگ لباس فرم با مشارکت شورای دانش‌آموزی در شورای مدرسه انجام می‌شود و انجمن اولیا و مربیان مسئول پیگیری و اجرای این فرایند است.

وی با تأکید بر کاهش هزینه‌های خانواده‌ها اظهار کرد: به مدارس استان اعلام شده است حتی‌الامکان از تغییر طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند و اگر لباس سال گذشته دانش‌آموزان قابل استفاده باشد، همان لباس در سال تحصیلی جدید نیز قابل استفاده است.

پارسایی همچنین درباره قیمت لباس فرم گفت: تعیین نرخ لباس دانش‌آموزی بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط است و آموزش و پرورش نقشی در تعیین یا تصویب قیمت‌ها ندارد.