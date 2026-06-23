پخش زنده
امروز: -
همزمان با افزایش نگرانیهای جهانی درباره گسترش ویروس ابولا در آفریقا، برخی کشورها مقررات سفر، کنترلهای مرزی و غربالگریهای بهداشتی خود را تشدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی بینالمللی از سوی سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا، دولتهای متعددی تدابیر جدیدی را برای کنترل ورود مسافران از مناطق پرخطر به اجرا گذاشتهاند.
ایالات متحده در هفتههای اخیر ورود اتباع غیرآمریکایی را که طی هفتههای گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی حضور داشتهاند، محدود کرده و کنترلهای بهداشتی در فرودگاههای ورودی را افزایش داده است. مراکز غربالگری ویژه نیز در برخی فرودگاههای بینالمللی این کشور فعال شدهاند.
دولت کانادا نیز ورود ساکنان جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را بهصورت موقت و برای مدت ۹۰ روز ممنوع کرده است. علاوه بر این، شهروندان کانادایی و سایر افرادی که اخیرا از این کشورها بازگشتهاند، در صورت نداشتن علائم بیماری، ملزم به رعایت دوره قرنطینه ۲۱ روزه خواهند بود.
کشورهایی نظیر بحرین و اردن نیز بهطور موقت ورود مسافران از برخی کشورهای درگیر شیوع ابولا را متوقف کردهاند. در همین حال، تایلند اعلام کرده است که تمامی مسافران ورودی از جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا تنها از طریق فرودگاه بینالمللی سووارنابومی بانکوک پذیرش شده و تحت غربالگریهای دقیق پزشکی قرار خواهند گرفت. این کشور همچنین برای برخی مسافران، قرنطینه اجباری ۲۱ روزه در نظر گرفته است.
هند، کنیا، زامبیا، مکزیک و جزایر کیمن نیز از تشدید نظارتهای بهداشتی در فرودگاهها و مبادی ورودی خود خبر دادهاند. برخی از این کشورها به شهروندان خود توصیه کردهاند از سفرهای غیرضروری به مناطق درگیر شیوع بیماری خودداری کنند.
با این حال، کمیته امنیت سلامت اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در شرایط کنونی، خطر انتقال بیماری به شهروندان اروپایی پایین ارزیابی میشود و اجرای غربالگری گسترده در مبادی ورودی اروپا ضرورتی ندارد.