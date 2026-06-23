پخش زنده
امروز: -
برنامه فرهنگی ـ هنری «هفت اقلیم» با ساختاری جدید و بخشهایی متنوع از جمله سینما، معماری، هنرهای نمایشی، هنر درمانی و هنرهای شهری، بهزودی از رادیو فرهنگ روی آنتن میرود و تلاش دارد با نگاهی جامع، مخاطبان را با اقلیمهای مختلف هنر در ایران و جهان آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه ترسا، یکی از تهیهکنندگان «هفت اقلیم»، با تشریح رویکرد جدید این برنامه گفت: در طراحی تازه برنامه تلاش کردهایم مخاطب را در قالب یک سفر هنری همراه کنیم؛ سفری که با طرح یک موضوع در ابتدای برنامه آغاز میشود و در ادامه با عبور از اقلیمهای مختلف، مخاطب را با حوزههای گوناگون هنر آشنا میسازد.
وی افزود: در بخش «کارگاه هنری هفت اقلیم»، موضوعی برای مشارکت مخاطبان مطرح میشود و علاقهمندان میتوانند با ارسال پیامک و عضویت در گروه کارگاه، در فعالیتهای هنری برنامه مشارکت داشته باشند.
همچنین در قالب بخش نمایشی، نتایج فعالیتهای قبلی مرور و تمرین یا پرسش جدیدی برای مخاطبان طراحی میشود.
ترسا با اشاره به بخشهای متنوع برنامه اظهار کرد: در «اقلیم سینما» یکی از مؤلفههای مهم این هنر با حضور کارشناسان بررسی میشود و در «اقلیم هنرهای نمایشی» نیز با معرفی نمایشنامههای شاخص و اجرای بخشهایی از آنها، مخاطبان با ادبیات نمایشی آشنا میشوند.
وی ادامه داد: «اقلیم معماری» به رازها و شگفتیهای کمتر گفتهشده آثار شاخص معماری ایران و جهان میپردازد و در بخش «از هنر چه خبر» نیز هفت رویداد مهم هنری هفته شامل نمایشگاهها، کنسرتها، تئاتر و رویدادهای سینمایی معرفی میشود.
به گفته این تهیهکننده، «اقلیم مشاهیر ادبی» نیز با رویکردی نمایشی به معرفی چهرههای برجسته ادبی ایران و جهان اختصاص دارد.
همچنین در بخش «هنر در شهر»، روند شکلگیری المانهای هنری در فضاهای عمومی و نقش هنرمندان در زیباسازی محیط شهری مورد بررسی قرار میگیرد.
ترسا از «هنر رهایی» به عنوان یکی از بخشهای اجتماعی برنامه نام برد و گفت: در این بخش، روایت افرادی بازگو میشود که هنر برای آنها مسیری برای امید، بازسازی زندگی و توانمندسازی بوده است؛ از مادران سرپرست خانوار تا زندانیان جرایم غیرعمد که به خلق آثار هنری روی آوردهاند.
وی همچنین به «اقلیم هنر درمانی» اشاره کرد و افزود: این بخش به نقش هنر در بهبود سلامت روان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی انسانها میپردازد.
این تهیهکننده در پایان خاطرنشان کرد: برنامه «هفت اقلیم» بهصورت هفتگی روی آنتن میرود و تهیهکنندگی آن بهصورت متناوب بر عهده فاطمه ترسا و رویا ولیزاده خواهد بود؛ موضوعی که میتواند به تنوع در نگاه و رویکرد برنامه در هر هفته منجر شود.