مسئول رسانه و فضای مجازی ستاد مردمی برگزاری مراسم مذهبی کرج گفت: همدلی و همراهی مردم در میدان مثال زدنی است باید از مردم غیور و باایمان قدردانی کنیم که بیش از ۱۱۳ شب است با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، میدان را خالی نکرده‌اند و با احساس مسئولیت در صحنه حضور دارند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، احمدی مفید افزود: مردم در تمام این مدت با وجود سرما و گرما، باران، برف و سایر دشواری‌ها، با روحیه‌ای مثال‌زدنی در اجتماعات مردمی حضور یافته‌اند و نه‌تنها خستگی و تردید را به خود راه نداده‌اند، بلکه هر شب با شور و انگیزه بیشتری در برنامه‌ها شرکت کرده‌اند.هر زمان که تهدید‌ها و اقدامات دشمنان و رژیم صهیونیستی افزایش یافته، شاهد حضور پرشورتر مردم و طنین رساتر شعار‌های انقلابی در این اجتماعات بوده‌ایم.

مسئول رسانه ستاد مردمی رجایی‌شهر کرج ادامه داد: مردم در کنار یکدیگر زندگی، همدلی و همراهی را تجربه کرده‌اند و مهم‌ترین پیام این حرکت مردمی، زنده نگه داشتن احساس تکلیف و مسئولیت اجتماعی در جامعه است.

وی حضور مستمر مردم در صحنه را یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی مردمی دانست و گفت: مردم نباید صرفاً نظاره‌گر امور باشند، بلکه باید در مسیر تحقق مطالبات و آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند. حضور آگاهانه و مسئولانه مردم می‌تواند تضمین‌کننده حرکت صحیح جامعه در مسیر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب باشد.

احمدی مفید با اشاره به فضای معنوی حاکم بر این اجتماعات اظهار کرد: حال و هوای این شب‌ها یادآور راهپیمایی اربعین و مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. مردم در فضایی سرشار از اخوت، همدلی و معنویت گرد هم می‌آیند و ارادت خود را به ارزش‌های دینی و انقلابی به نمایش می‌گذارند.

وی همچنین از تلاش‌های خادمان و عوامل اجرایی ستاد مردمی رجایی‌شهر قدردانی کرد و گفت: همه فعالیت‌های این مجموعه با مشارکت و حمایت مستقیم مردم انجام می‌شود و خادمان این اجتماعات با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

مسئول رسانه و فضای مجازی ستاد مردمی برگزاری مراسم مذهبی و ملی رجایی‌شهر کرج تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت یکی از مردمی‌ترین حرکت‌های کشور، اجتماعات مردمی است؛ حرکتی که تمامی مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و تأمین هزینه‌های آن توسط خود مردم انجام می‌شود و مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی و در بزنگاه‌های مهم اجتماعی، با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و همدلی عمومی، حضوری فعال و اثرگذار در صحنه داشته باشند.