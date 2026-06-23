به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده بندری، تجاری و گمرکی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تجارت خارجی و مبادلات اقتصاد کشور برخوردار است.

وی افزود: همکاری و تعامل موثر، مثبت و سازنده میان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دستگاه‌های اجرایی، گمرکات و مجموعه مدیریت استان می‌تواند نقش مهمی در تسریع و تعیین تکلیف کالاها، کاهش رسوب کالا‌ها در انبار‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا کند.

استاندار بوشهر بیان کرد: مدیریت سازمان با اتخاذ رویکرد‌های نوین مدیریتی، علیرغم وضعیت اضطرار و جنگ تحمیلی، ضمن حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، گام‌های موثری در جهت ساماندهی اموال تملیکی، انبار‌ها و شفاف سازی فرایند‌ها برداشته است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: انتظار می‌رود با استمرار این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های استان، کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری و رسوب کالا‌ها باشیم.

وی در ارتباط با وضعیت ساختمان مدیریت این سازمان در استان اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی تهاتر، می‌توان در رابطه با بهبود وضعیت ساختمانی و تبدیل به احسن مکان این اداره کل در استان، اقدامات مفید و موثری انجام داد و استانداری نیز آماده همکاری است.

در این دیدار، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز با تقدیر از حمایت و تعاملات مثبت مدیریت ارشد استان با سازمان، بر آمادگی مجموعه مدیریت سازمان برای تسریع و تسهیل فرایند‌های مرتبط با تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها و ساختمان اداره کل، اعلام آمادگی کرد.