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سعید مومنی دروازه بان سابق گهر زمین سیرجان با عقد قراردادی رسمی، به تیم فوتسال فولاد هرمزگان پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این بازیکن با تجربه ۴ قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران، یک قهرمانی و نائب قهرمانی جام ملتهای آسیا، و یک قهرمانی و نائب قهرمانی جام باشگاههای فوتسال آسیا را تجربه کرده است.
وی که از با سابقهترین بازیکنان تیم ملی محسوب میشود و در سال ۲۰۲۲ از سوی پایگاه معتبر Futsalplanet به عنوان نامزد بهترین دروازه بان سال جهان برگزیده شد.
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