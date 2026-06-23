حمایت مالی از دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی
دانشآموزان مازندرانی دهکهای یک تا چهار در قالب کارت نشاط دانش آموزی از حمایتهای مالی برخوردار میشوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در مراسم رونمایی از کارت نشاط دانشآموزی، آن را اقدامی حمایتی و ارزشمند دانست و گفت: این کارت با هدف حمایت مالی از دانشآموزان دهکهای یک تا چهار طراحی شده تا بخشی از هزینههای آنان در تهیه لوازمالتحریر، لباس و ابزارهای آموزشی تأمین شود
کلبادینژاد افزود: همه خیران، فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این اقدام انسان دوستانه میتوانند به با مراجعه به سامانه https://jpneo.ir/charity/
و پرداخت هر میزان کمک نقدی در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان سهیم شود.
او ادامه داد: کارت نشاط با هدف تسهیل مشارکت خیرین طراحی شده تا کمکهای مردمی مستقیم و هدفمند به دست جامعه هدف برسد.
کلبادینژاد گفت: کمکهای جمعآوریشده در این پویش پیش از آغاز سال تحصیلی برای تهیه نوشت افزار، تجهیزات آموزشی و اقلام مورد نیاز در اختیار دانشآموزان کمبرخوردار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این اقدام میتواند در کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و تقویت عدالت آموزشی نقشآفرین باشد، گفت: آموزش و پرورش مازندران با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نهادهای همکار، اجرای برنامههای حمایتی و تربیتی را با جدیت دنبال میکند تا همه دانشآموزان، بدون توجه به شرایط اقتصادی خانواده، از فرصتهای برابر آموزشی و تربیتی برخوردار شوند.
آغاز طرح شهید عجمیان
کلبادینژاد با بیان اینکه طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و نوسازی مدارس با مشارکت گروههای جهادی در مازندران آغاز شده است، گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر بهسازی، شادابسازی و ارتقای فضای آموزشی مدارس است و میتواند با مشارکت فرهنگیان، دانشآموزان و گروههای جهادی، زمینه ایجاد محیطی بانشاط، ایمن و مطلوبتر برای تحصیل دانشآموزان را فراهم کند.
او افزود: طرح شهید عجمیان با محوریت تعمیر، بهسازی و شادابسازی مدارس و کارت نشاط دانشآموزی با رویکرد حمایت معیشتی از دانشآموزان کمبرخوردار، از جمله برنامههای همزمان وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیط تحصیل به شمار میروند.