

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در مراسم رونمایی از کارت نشاط دانش‌آموزی، آن را اقدامی حمایتی و ارزشمند دانست و گفت: این کارت با هدف حمایت مالی از دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار طراحی شده تا بخشی از هزینه‌های آنان در تهیه لوازم‌التحریر، لباس و ابزار‌های آموزشی تأمین شود





کلبادی‌نژاد افزود: همه خیران، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این اقدام انسان دوستانه می‌توانند به با مراجعه به سامانه https://jpneo.ir/charity/ و پرداخت هر میزان کمک نقدی در تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان سهیم شود.

او ادامه داد: کارت نشاط با هدف تسهیل مشارکت خیرین طراحی شده تا کمک‌های مردمی مستقیم و هدفمند به دست جامعه هدف برسد.

کلبادی‌نژاد گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این پویش پیش از آغاز سال تحصیلی برای تهیه نوشت افزار، تجهیزات آموزشی و اقلام مورد نیاز در اختیار دانش‌آموزان کم‌برخوردار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این اقدام می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و تقویت عدالت آموزشی نقش‌آفرین باشد، گفت: آموزش و پرورش مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های همکار، اجرای برنامه‌های حمایتی و تربیتی را با جدیت دنبال می‌کند تا همه دانش‌آموزان، بدون توجه به شرایط اقتصادی خانواده، از فرصت‌های برابر آموزشی و تربیتی برخوردار شوند.

آغاز طرح شهید عجمیان

کلبادی‌نژاد با بیان اینکه طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و نوسازی مدارس با مشارکت گروه‌های جهادی در مازندران آغاز شده است، گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر بهسازی، شاداب‌سازی و ارتقای فضای آموزشی مدارس است و می‌تواند با مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و گروه‌های جهادی، زمینه ایجاد محیطی بانشاط، ایمن و مطلوب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان را فراهم کند.





او افزود: طرح شهید عجمیان با محوریت تعمیر، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس و کارت نشاط دانش‌آموزی با رویکرد حمایت معیشتی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، از جمله برنامه‌های هم‌زمان وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محیط تحصیل به شمار می‌روند.