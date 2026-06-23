در صدوچهاردهمین شب از عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان دماوند در تجمعی باشکوه، یاد و خاطره شهید قدس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشته و بر ادامه راه ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان دماوند، در حالی برگزار شد که مردم این منطقه در سوگ شهادت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) قرار دارند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود، ضمن ابراز امتنان از سال‌ها رهبری الهی، بر پایبندی مطلق به ارزش‌های دینی و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

در این اجتماع، برنامه‌های متنوعی از جمله تلاوت کلام وحی، مرثیه‌سرایی و سخنرانی‌هایی در محوریت تبیین اندیشه‌های رهبر شهید و پیام‌های نهضت عاشورا برگزار گردید. حاضران در این شب معنوی، حضور در این اجتماعات را فرصتی برای تقویت وحدت ملی و بازخوانی درس‌های ایثار و حق‌طلبی در دوران سخت و حساس کنونی دانستند.

صدوچهاردهمین شب این اجتماعات در دماوند، بار دیگر جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم این شهرستان به مقام ولایت و پایبندی آنان به میراث رهبر انقلاب را در فضایی سرشار از انسجام و معنویت به نمایش گذاشت.