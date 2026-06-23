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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تغییر مدل توزیع کتب درسی، از پایان این فرآیند تا پایان تیرماه خبر داد و بر لزوم ساماندهی وضعیت حضور دانش‌آموزان مدارس سمپاد تاکید کرد.

فریدون کلبادی‌نژاد، توزیع کتب درسی را از اولویت‌های اجرایی این اداره کل خواند و افزود: با اصلاح فرآیند انبارداری و نوبت‌بندی دقیق، برنامه‌ریزی شده است تا تمامی کتب درسی تا پایان تیرماه در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا از هرگونه کمبود در طول سال تحصیلی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تراکم کلاس‌ها گفت: برای مدیرانی که بتوانند با برنامه‌ریزی هوشمندانه، جمعیت کلاس‌های متراکم را به زیر ۳۵ نفر کاهش دهند، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای جهت ارتقای کیفیت آموزشی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر نقش مدیران مدارس در ساماندهی نیروی انسانی گفت: مدیران باید به‌عنوان فرماندهان میدان، فرآیند کلاس‌بندی، ثبت‌نام و سازماندهی نیرو‌ها را با دقت و مسئولیت‌پذیری مدیریت کنند.





فریدون کلبادی‌نژاد هرگونه کلاس‌بندی صوری را غیرقابل قبول دانست و گفت: مدیران مدارس باید پیش از تخصیص نیرو، آمار ثبت‌نام و کلاس‌بندی را به‌صورت دقیق و واقعی نهایی کنند.