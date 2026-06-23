پخش زنده
امروز: -
همزمان با شب هشتم ماه محرم و شب منسوب به حضرت علیاکبر (ع)، مردم شهرستان پردیس در صد و چهاردهمین اجتماع شبانه مردمی با تأکید بر الگوگیری جوانان از ولایتمداری، ایثار و شجاعت حضرت علیاکبر (ع)، بر نقش جوانان در میدان مقاومت، خدمت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به همزمانی نخستین شب تابستان با شب هشتم ماه محرم، حال و هوای میدانها و خیابانهای پردیس را آکنده از شور حسینی، بیرقهای عزا و جلوههای ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) توصیف کردند.
حاضران در این مراسم، حضرت علیاکبر (ع) را نماد جوان مؤمن، شجاع و ولایتمدار دانستند و تأکید کردند مهمترین درس این شخصیت بزرگ عاشورا، تبعیت از ولایت، ایستادگی در برابر ظلم و آمادگی برای دفاع از حق تا پای جان است.
مردم پردیس همچنین با اشاره به نقشآفرینی جوانان و نوجوانان ایرانی در میدان نبرد، عرصه خدمت و صحنههای مختلف اجتماعی، تصریح کردند نسل جوان امروز با الهام از مکتب امام حسین (ع) و حضرت علیاکبر (ع)، با بصیرت، مقاومت و حضور مؤثر خود، دشمن را ناامید کرده است.
شرکتکنندگان در این اجتماع، ولایتمداری را مهمترین رمز عزت و پایداری ملت ایران دانستند و بر ضرورت حرکت جوانان در مسیر رهبری، هوشیاری در برابر دشمن و حفظ روحیه ایثار و مسئولیتپذیری تأکید کردند.
در پایان این اجتماع، مردم پردیس یکصدا اعلام کردند که جوان ایرانی با تکیه بر فرهنگ عاشورا، هرگز در برابر زور و زیادهخواهی دشمن عقبنشینی نخواهد کرد و همچنان پای کار ایران، انقلاب و ولایت خواهد ماند.