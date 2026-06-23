هیئت‌های مذهبی همدان همزمان با هفتمین روز از ماه محرم، با حضور در آیین «یوم‌العطش» جلوه‌ای تماشایی از همدلی و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در تجمع سوگواران حسینی حضور صد و ده شب در خیابان را نشان از همت بلند مردم دانست و گفت: این حضور پشتوانه‌ مهمی برای دیپلماسی است و مسئولان با اتکا به این حضور می توانند با افتخار از جانب ملت بزرگ ایران حرف بزنند و حقوق به حق مردم ایران را مطالبه کنند.

آیت الله شعبانی موثقی در حاشیه این مراسم گفت: اجتماع بزرگ یوم العطش از این پس؛ همه ساله برگزار خواهد شد.