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رئیس پلیس فتا استان بوشهر با اشاره به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در مناسبتهای مذهبی، نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو از احساسات و اعتقادات دینی مردم در ایام ماه محرم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ بیژنی از شهروندان خواست کمکهای مالی و نذورات خود را تنها از طریق مراجع و درگاههای معتبر پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: با آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مجرمان سایبری نیز با بهرهگیری از شیوههای مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی تلاش میکنند از احساسات مذهبی و روحیه خیرخواهانه مردم سوءاستفاده کنند.
بیژنی گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش فعالیت صفحات، کانالها و حسابهای کاربری جعلی با عناوینی نظیر «نذر آنلاین»، «اطعام حسینی»، «کمک به هیئتهای مذهبی»، «تأمین هزینه مراسم عزاداری»، «آزادسازی زندانیان نیازمند» و سایر اقدامات خیرخواهانه بودهایم که با هدف جلب اعتماد شهروندان و کسب منافع مالی نامشروع راهاندازی شدهاند.
رئیس پلیس فتا استان بیان کرد: گردانندگان این صفحات معمولاً با انتشار تصاویر و ویدئوهای احساسی، استفاده از نام هیئتهای مذهبی شناختهشده، مداحان و چهرههای مذهبی و همچنین ارسال لینکهای پرداخت، کاربران را به درگاههای جعلی بانکی هدایت میکنند. در این روش، اطلاعات بانکی افراد از جمله شماره کارت، رمز پویا، تاریخ انقضا و کد CVV۲ سرقت شده و در ادامه حساب بانکی قربانیان مورد برداشت غیرمجاز قرار میگیرد.
بیژنی افزود: برخی مجرمان سایبری نیز با جعل هویت مسئولان هیئتها و مؤسسات خیریه و یا ایجاد صفحات مشابه صفحات رسمی، از کاربران درخواست واریز وجه کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی را از شهروندان کلاهبرداری میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در فضای مجازی گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، از اصالت درگاه پرداخت و هویت دریافتکننده وجه اطمینان حاصل کنند و از کلیک بر روی لینکهای ناشناس یا لینکهایی که از طریق شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ارسال میشود، خودداری نمایند.
بیژنی تاکید کرد: آدرس درگاههای بانکی معتبر باید با پروتکل امن آغاز شده و دارای نشانی صحیح و قابل اعتماد باشد. همچنین وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات نامعتبر میتواند زمینه سوءاستفاده مجرمان و خالی شدن حسابهای بانکی را فراهم کند.
رئیس پلیس فتا استان تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان رمز پویا، رمزهای بانکی، کدهای تأیید و سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مواجهه با درخواستهای مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی بررسی کنند.
وی در پایان با اشاره به رصد مستمر فضای سایبری توسط پلیس فتا گفت: کارشناسان این پلیس به صورت شبانهروزی فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی را پایش میکنند و با افرادی که از اعتقادات مذهبی مردم برای ارتکاب جرایم سایبری و کلاهبرداری سوءاستفاده کنند، برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.
پلیس فتا از شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده صفحات، کانالها یا درگاههای مشکوک جمعآوری نذورات و کمکهای مردمی، مراتب را برای پیگیری و برخورد قانونی به پلیس فتا گزارش کنند.