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رئیس سازمان غذا و دارو توضیحاتی را در خصوص وضعیت شرکتهای داروسازی که در جنگ تحمیلی سوم بر اثر حملات دشمن آسیب دیده بودند ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی، درباره وضعیت تأمین برخی داروهای تولید داخل که به دلیل حملات دشمن در جنگ تحمیلی سوم، یا مشکلات مربوط به مواد اولیه و مواد جانبی با اختلال در تولید مواجه شده بودند، گفت: خوشبختانه تولید و توزیع این داروها از سر گرفته شده و روند افزایش تولید و عرضه آنها در حال انجام است.
وی افزود: داروهایی که به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه یا مواد جانبی با مشکل مواجه شده بودند، مجدداً وارد چرخه تولید شدهاند و اقدامات لازم برای تسریع در تأمین و توزیع آنها در حال انجام است.
رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شرایط تأمین دارو در کشور طی هفته آینده بهبود بیشتری پیدا کند.