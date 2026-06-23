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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان یزد از تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز هیأتهای مذهبی در ایام محرم با قیمت مصوب تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد شمس با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای پشتیبانی از برنامههای عزاداری ماه محرم اظهار کرد: به منظور تأمین نیاز هیأتهای مذهبی استان یزد، مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی با نرخ مصوب تنظیم بازار تخصیص یافته و در حال توزیع است.
وی افزود: در این راستا بیش از ۱۸۰ تن برنج، ۲۲۰ تن شکر، ۱۵۰ تن روغن و ۵۰ تن مرغ منجمد برای هیأتهای مذهبی استان یزد تأمین شده که فرآیند توزیع آن از طریق شبکههای تعیینشده در حال اجرا است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: علاوه بر این، تمهیدات لازم برای تأمین سایر اقلام مورد نیاز از جمله گوشت قرمز و انواع حبوبات نیز اندیشیده شده و در این زمینه هیچگونه مشکلی در تأمین و عرضه وجود ندارد.
شمس همچنین به وضعیت تأمین مرغ در استان یزد اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود در دهه دوم ماه محرم روزانه بیش از ۱۵۰ تن مرغ زنده به کشتارگاههای استان یزد عرضه شود که این میزان بیش از نیاز مصرفی استان یزد بوده و نشاندهنده پایداری بازار این محصول در ایام عزاداری است.
وی در پایان تأکید کرد: با برنامهریزیها و همکاری دستگاههای مرتبط، تلاش شده است تا هیأتهای مذهبی استان یزد بتوانند اقلام مورد نیاز خود را بهسهولت و با قیمت مصوب تهیه کنند.