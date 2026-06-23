به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جواد شمس با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای پشتیبانی از برنامه‌های عزاداری ماه محرم اظهار کرد: به منظور تأمین نیاز هیأت‌های مذهبی استان یزد، مقادیر قابل توجهی از کالا‌های اساسی با نرخ مصوب تنظیم بازار تخصیص یافته و در حال توزیع است.

وی افزود: در این راستا بیش از ۱۸۰ تن برنج، ۲۲۰ تن شکر، ۱۵۰ تن روغن و ۵۰ تن مرغ منجمد برای هیأت‌های مذهبی استان یزد تأمین شده که فرآیند توزیع آن از طریق شبکه‌های تعیین‌شده در حال اجرا است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: علاوه بر این، تمهیدات لازم برای تأمین سایر اقلام مورد نیاز از جمله گوشت قرمز و انواع حبوبات نیز اندیشیده شده و در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و عرضه وجود ندارد.

شمس همچنین به وضعیت تأمین مرغ در استان یزد اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در دهه دوم ماه محرم روزانه بیش از ۱۵۰ تن مرغ زنده به کشتارگاه‌های استان یزد عرضه شود که این میزان بیش از نیاز مصرفی استان یزد بوده و نشان‌دهنده پایداری بازار این محصول در ایام عزاداری است.

وی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تلاش شده است تا هیأت‌های مذهبی استان یزد بتوانند اقلام مورد نیاز خود را به‌سهولت و با قیمت مصوب تهیه کنند.