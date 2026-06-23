عاشورا تابلوی هدایت بشریت است
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در برنامه زنده «نگاه مردم» با بیان اینکه حادثه عاشورا از جایگاهی فرازمینی و فوقانسانی برخوردار است، تأکید کرد: تقابل حق و باطل در کربلا، الگویی همیشگی است که امروز نیز در مواجهه با جنایات یزیدیانِ زمان، به وضوح تکرار میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حجتالاسلام محمدجابر انصاری، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در برنامه زنده «نگاه مردم» با بیان اینکه حادثه عاشورا از جایگاهی فرازمینی و فوقانسانی برخوردار است، تأکید کرد: تقابل حق و باطل در کربلا، الگویی همیشگی است که امروز نیز در مواجهه با جنایات یزیدیانِ زمان، به وضوح تکرار میشود.
وی با اشاره به عظمت بیبدیل واقعه کربلا گفت: با وجود وقوع حوادث تلخ و جانکاه در طول تاریخ بشریت، حادثه عاشورا در جایگاهی متمایز قرار دارد. خداوند متعال این واقعه را همچون تابلویی در مسیر الهی نصب کرده است تا به عنوان چراغ راهنما برای تمامی نسلها عمل کند.
وی با اشاره به جنبه فرادینیِ کرامتهای حسینی به مجری سیمای البرز افزود: برکات و عنایات امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان محدود به مسلمانان نیست؛ ما همواره شاهد بودهایم که انسانها از ادیان و آیینهای مختلف در سراسر جهان به این ذوات مقدسه متوسل شده و بیپاسخ نماندهاند. در واقع، ماندگاری اصلی بحث عاشورا در شخصیتپردازی درستِ امام حسین (ع) و یارانش نهفته است که ویژگیهای اخلاقی و حماسی آنها، شاخصهایی همیشگی و قابل الگوبرداری برای همه انسانهاست.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به تلاشهای تاریخی برای محو نام و یاد سیدالشهدا تصریح کرد: در طول تاریخ، همواره شخصیتهای بزرگ دستخوش افراط و تفریط بودهاند و در مورد عاشورا نیز از همان ابتدا دشمنان با هدف حذف جایگاه امامت و اسلام، در پی محو این واقعه و شخصیتهای آن بودند.
حجتالاسلام انصاری با اشاره به تقابل تاریخی حق و باطل، خاطرنشان کرد: یزید نماد فردی بود که هیچ قید و بند اخلاقی و ظاهری را رعایت نمیکرد و بدترین جنایات را مرتکب میشد. امروز نیز شاهد هستیم که یزیدیانِ زمان در رأس قدرتها قرار دارند و همان جنایات تاریخی را با ابزارهای مدرن تکرار میکنند؛ این امر نشاندهنده لزوم شناخت دقیق و عمیق جریان عاشورا در دنیای امروز است.