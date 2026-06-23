کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: لاله‌زار با حداقل دمای ۶ درجه سانتی‌گراد، دومین صبح خنک کشور را ثبت کرد و شهداد نیز با حداقل دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، دومین صبح گرم کشور را به خود اختصاص داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، مریم سلاجقه ، کارشناس هواشناسی استان کرمان، گفت: صبح امروز لاله‌زار با ثبت حداقل دمای ۶ درجه سانتی‌گراد، پس از ایستگاه هزارکانیان با دمای ۵ درجه، دومین نقطه خنک کشور بود.

وی افزود: همچنین شهداد با ثبت حداقل دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، پس از حسینیه در استان خوزستان با دمای ۳۸ درجه، دومین صبح گرم کشور را تجربه کرد.

سلاجقه با اشاره به ثبت همزمان رکورد‌های دمایی در استان کرمان، گفت: اختلاف دمای قابل توجه میان مناطق مختلف استان، بار دیگر تنوع اقلیمی کرمان را به نمایش گذاشت.