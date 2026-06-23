

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: با تلاش بهره‌برداران و همکاری مراکز خرید، تاکنون ۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بهشهر در مراکز رسمی خرید این شهرستان تحویل داده شده است.

سید اسماعیل حسینی با بیان اینکه روند خرید تضمینی همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای دریافت محصول کشاورزان اندیشیده شده است و تلاش می‌کنیم تا با نظارت مستمر بر فرآیند خرید، ضمن حفظ کیفیت محصول، مطالبات کشاورزان نیز در اسرع وقت پیگیری و پرداخت شود تا تولیدکنندگان بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه گندم به عنوان اصلی‌ترین کالای استراتژیک کشور، نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی دارد، ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته است تا با تسهیل فرآیند خرید و ایجاد دسترسی آسان برای کشاورزان، چرخه تولید این محصول حیاتی را تقویت کند.

حسینی گفت: خرید تضمینی گندم علاوه بر اینکه امنیت غذایی کشور را تقویت می‌کند، باعث ایجاد اطمینان خاطر در کشاورزان می‌شود تا بدون دغدغه از بازار فروش، با انگیزه بیشتری به کشت این محصول بپردازند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود:عبور از مرز ۲۵ هزار تن خرید گندم، نشان‌دهنده قابلیت بالای اراضی کشاورزی این شهرستان است و این فرآیند با کوتاه کردن دست واسطه‌ها، سود حاصل از تولید را مستقیماً به بهره‌برداران بازمی‌گرداند.

او ادامه داد: این موفقیت نه تنها باعث تثبیت الگوی کشت در منطقه می‌شود، بلکه زیرساختی اساسی برای خودکفایی و پایداری در تولید غلات محسوب شده و به تقویت معیشت جوامع روستایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک می‌کند.